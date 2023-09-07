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НовостиОбщество7 сентября 2023 16:20

Незаконную свалку в Кировской области убрали после иска прокуратуры

Ее объем составлял 60 кубов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Это уже пятая свалка, убранная в Зуевском районе с начала года. Фото: прокуратура КО

Это уже пятая свалка, убранная в Зуевском районе с начала года. Фото: прокуратура КО

В Зуевском районе убрали очередную несанкционированную свалку.

Отходы складировали в черте самой Зуевки. Общий объем мусора - 60 кубометров.

- Свалка наносила вред окружающей среде и целостности экологической системы, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Местные власти убрали незаконный объект только после судебного иска от прокуратуры.

К слову, с начала года в Зуевском районе уже было как минимум 5 исков против муниципальных органов власти. Итог - вывоз 170 кубометров мусора.

Ранее «КП - Киров» писала о мусоре, которым завалили захоронения на Филейском кладбище.