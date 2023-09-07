Незаконную свалку в Кировской области убрали после иска прокуратуры

Это уже пятая свалка, убранная в Зуевском районе с начала года. Фото: прокуратура КО

В Зуевском районе убрали очередную несанкционированную свалку.

Отходы складировали в черте самой Зуевки. Общий объем мусора - 60 кубометров.

- Свалка наносила вред окружающей среде и целостности экологической системы, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

Местные власти убрали незаконный объект только после судебного иска от прокуратуры.

К слову, с начала года в Зуевском районе уже было как минимум 5 исков против муниципальных органов власти. Итог - вывоз 170 кубометров мусора.

Ранее «КП - Киров» писала о мусоре, которым завалили захоронения на Филейском кладбище.