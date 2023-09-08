Более 500 кило ртутных ламп кировчане передали на утилизацию

Места сбора таких отходов есть по всему городу. Фото: киров.рф

За август в Кирове собрали более 500 килограммов люминесцентных ламп и энергосберегающих светильников. Их передадут в ФЭО на утилизацию, - сообщили в мэрии.

Напомним, ртутьсодержащие отходы относятся к I классу опасности и могут наносить серьезный ущерб природе. Основной источник токсичных соединений в воздухе - ртутные лампы и термометры.

Изделия с истекшим сроком должны перерабатываться по-особенному. Просто выбросить в мусорный бак - не вариант.

Подробная инструкция действий и список адресов, по которым в Кирове принимают такие отходы, есть здесь.