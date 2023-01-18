Кировчанам рассказали, как можно утилизировать старые ртутные лампы

На контейнерах размещена информация о правильном использовании накопителя. ФОТО: киров.рф
В Кирове для сбора ртутных ламп установлены специальные контейнеры. Правила их эксплуатации напомнили в администрации города.
На контейнерах размещена информация о правильном использовании накопителя. Например, лампы нужно класть по одной и без упаковки.
Жители города могут сдать старые осветительные приборы по следующим адресам:
Нововятский район:
- у дома по улице Советской, 54;
- вестибюль здания теруправления по улице Советской, 12;
- контейнерная площадка в районе дома по улице Индустриальной, 6 в микрорайоне Радужный.
Первомайский район:
- у теруправления на улице Розы Люксембург, 3.
Октябрьский район:
- поселок Костино, ул. Победы, 4.
Ленинский район:
- поселок Дороничи, ул. Мира, 1в.
Напомним, что данные контейнеры установлены для сбора от населения. Предприниматели должны сами организовывать вывоз отработанных ртутных ламп.