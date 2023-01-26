В Кирове утилизируют 40 килограмм ртутных ламп

Один из центров утилизации ртутных ламп находится в Костино. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Октябрьского района нашего города вывезут 40 килограмм использованных ртутных ламп. Новостью поделились в пресс-службе администрации города Кирова.

Ранее мы рассказывали о том, что на некоторых улицах установили специальные приемники для сбора ртутных ламп.

В Октябрьском районе специалисты собрали оставленные горожанами опасные отходы и передадут их на утилизацию. Подрядная организация, занимающаяся переработкой, находится в по адресу: поселок Костино улица Победы, 4.

Напомним, что отходы опасности класса 1 и 2 запрещено выбрасывать в общие контейнеры. А руководителям предприятий нужно отдельно договариваться с подрядчиками на вывоз использованных ламп.