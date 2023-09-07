773 миллиона дадут Кировской области на обновление котельных

Одни объекты модернизируют, другие отстроят с нуля Фото: Олег ЗОЛОТО

Подведены итоги очередного конкурсного отбора: штаб правительственной комиссии по региональному развитию отобрал 12 регионов, где будут модернизировать котельные, - сообщает стройкомплекс России.

Субъектам РФ, в числе которых оказалась и Кировская область, дадут специальные казначейские кредиты. Общая сумма - 8 миллиардов рублей. Всего реализуют 35 мероприятий: будут проектировать и строить современные котельные, а также обновлять уже действующие. Все они в итоге будут работать на биотопливе - пеллетах из торфа, древесных сельскохозяйственных отходов.

Нашему региону дадут 773 миллиона рублей, это четвертый по величине специальный казначейский кредит. Большие суммы только у Коми, Архангельской области и ЕАО.

Где именно построят (либо обновят) котельные по Кировской области, пока не сообщается.