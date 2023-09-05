Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 12:02

В Кировской области в преддверии зимы модернизировали более десятка котельных

На подготовку к отопительному сезону потратили около 2,7 миллиарда рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы прошли в муниципальных образованиях Кировской области.

Работы прошли в муниципальных образованиях Кировской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На подготовку к отопительному сезону из областного бюджета выделили 380 миллионов рублей, из средств Фонда развития территорий - 1,1 миллиарда. Еще 1,2 миллиарда удалось привлечь благодаря инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций.

Часть денег выделили муниципальным образованиям. Так, в поселке Ленинская Искра Котельничского района реконструировали сильно изношенную систему водоснабжения. Сети модернизировали в Нолинске, поселках Аркуль в Нолинском районе, Лальск в Лузском районе, Восточный в Омутнинском районе, Заря в Опаринском округе. В Орловском районе и Яранске заменили несколько водогрейных котлов, в Омутнинске установили новый.

- Всего при подготовке к отопительному сезону в муниципальных образованиях области модернизировали и реконструировали 14 котельных, 22 км тепловых сетей. Проводится строительство и реконструкция более 6 км водопроводных сетей, 12,5 км сетей водоотведения, - рассказали в областном правительстве.