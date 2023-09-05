В Кировской области в преддверии зимы модернизировали более десятка котельных

Работы прошли в муниципальных образованиях Кировской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

На подготовку к отопительному сезону из областного бюджета выделили 380 миллионов рублей, из средств Фонда развития территорий - 1,1 миллиарда. Еще 1,2 миллиарда удалось привлечь благодаря инвестиционным программам ресурсоснабжающих организаций.

Часть денег выделили муниципальным образованиям. Так, в поселке Ленинская Искра Котельничского района реконструировали сильно изношенную систему водоснабжения. Сети модернизировали в Нолинске, поселках Аркуль в Нолинском районе, Лальск в Лузском районе, Восточный в Омутнинском районе, Заря в Опаринском округе. В Орловском районе и Яранске заменили несколько водогрейных котлов, в Омутнинске установили новый.

- Всего при подготовке к отопительному сезону в муниципальных образованиях области модернизировали и реконструировали 14 котельных, 22 км тепловых сетей. Проводится строительство и реконструкция более 6 км водопроводных сетей, 12,5 км сетей водоотведения, - рассказали в областном правительстве.