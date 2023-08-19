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НовостиОбщество19 августа 2023 4:40

153 миллиона дадут Кировской области на автобусы

Регион получит специальный казначейский кредит
Петр МАКСИМОВ
Транспорт обновят в 18 регионах. Фото: kirovreg.ru

Транспорт обновят в 18 регионах. Фото: kirovreg.ru

Зампред правительства России Марат Хуснуллин опубликовал список регионов, которым выделят средства на обновление транспорта.

18 субъектов РФ получат в сумме 4,4 миллиарда рублей. Минимальная сумма - 100 миллионов. Кировской области достанется 153,2 миллиона рублей.

Это будет специальный казначейский кредит.

Напомним, ранее руководство региона говорило о закупке автобусов для районов и межмуниципальных перевозок.

А федеральный эксперт, побывав в Кирове всего день, остался не в восторге от нашего общественного транспорта.