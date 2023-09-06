Кировчанам временно разрешат поворот налево с Воровского на Октябрьский проспект

Схему движения чиновники обсудили с ресурсниками и автоинспекторами. Фото: киров.рф

Схему проезда у ЦУМа временно изменят из-за реконструкции теплосетей. Варианты обсудили на выездном совещании руководства городской Думы, администрации Кирова, ГИБДД и «Т Плюса».

Ремонты у перекрестка улицы Воровского и Октябрьского проспекта завершат не ранее конца сентября. Поэтому ресурсники предлагают временно разрешить поворот налево с Воровского на Октябрьский проспект (к цирку), чтобы водители могли выбрать из вариантов проезда. Это должно разгрузить перекресток.

Автоинспекторы готовы рассмотреть это предложение и направить экипаж, который поможет автолюбителям сориентироваться. Но «Т Плюс» должно сделать временную разметку.

По словам главы Кирова Елены Ковалевой, этот перекресток - важный транспортный узел. Поэтому работы на проезжей части должны завершить качественно и в срок. Муниципалитет не оставит объект без контроля, как и многие другие, где в текущем сезоне реконструируют теплосети.