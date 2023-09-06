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НовостиАвто6 сентября 2023 4:55

Проезд у кировского перинатального центра заузили до 4 метров почти на 2 недели

Под проезжей частью лежат сети, которые пора ремонтировать
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Трубы пора перекладывать. Фото: «Т Плюс»

Трубы пора перекладывать. Фото: «Т Плюс»

В Кирове продолжают ремонтировать теплосети. Об очередных работах предупреждает мэрия со ссылкой на «Т Плюс».

Речь идет о проезде у перинатального центра, у дома № 19 по улице Менделеева.

Коммуникации здесь проложены под дорогой - земляные работы не могут не затронуть проезжую часть. Дорогу заузят до 4 метров.

Водителей предупреждают: ограничение проезда будет действовать здесь до субботы, 16 сентября.

Напомним, самую глобальную раскопку - под дорогой на улице Воровского - «Т Плюс» обещал закрыть не позднее 30 сентября.