Кировских водителей предупредили о сужении проезжей части на Казанской

Ремонт на указанной территории проведут с 4 по 17 сентября. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В Кирове водителей предупредили о сужении проезжей части на Казанской. По информации кировского филиала «Т Плюс», такие меры связаны с проведением работ на тепловых сетях.

Так, сужение проезжей части планируется в районе домов №61 и 67. Ремонт на указанной территории проведут с 4 по 17 сентября. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут.

Напомним, что на участке Октябрьского проспекта до 15 сентября также ограничат движение.