За 4 года «реформы чистоты» по Кировской области сделали лишь 63% мусорных площадок

Старые баки из Кирова после ремонта везут в районы и округа. Фото: kirovreg.ru

В 2019 году в стране началась «реформа чистоты». В Кировской области она шла с переменным успехом.

И тем не менее власти ежегодно пускают солидные суммы на оборудование контейнерных площадок. На сегодня сделали 2 323 объекта - 63% от общей потребности (почти 3 700 объектов). До конца года оборудуют еще 476 площадок, - рассказал и.о. министра охраны окружающей среды Тимур Абашев.

Суммарно за 4 года купили 10 тысяч контейнеров. В Кирове уже год как ставят синие евроконтейнеры, а освободившиеся баки после ремонта и санитарной обработки бесплатно отдают в другие муниципалитеты. Пока это были Мурашинский, Лузский, Подосиновский, Немский, Шабалинский, Сунский, Уржумский, Тужинский районы и округа.