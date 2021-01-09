Ситуация с вывозом мусора в Кировской области продолжает разрешаться.Отходы в городе вывозят круглосуточно. Об этом сообщили в региональном правительстве, которое держит ситуацию на контроле.В Кирове мусор вывозит более 30 машин, работает 80 сотрудников. Так, 8 января из города вывезли почти 500 тонн отходов. А это на 40% больше средней нормы. Напомним, 6 января вывезли около 450 тонн мусора, 7 января - 470 тонн.В министерстве охраны окружающей среды Кировской области отметили, что в субботу, 9 января, инспекторы проверили 43 площадки в областном центре. Некоторые из них переполнены. Информация уже направлена региональному оператору.Отмечается, что к контролю за вывозом ТКО подключили и Кировское отделение Российского экологического оператора.Напомним, для кировчан работает «горячая линия» по вопросам сбора и вывоза отходов: (8332) 63-16-11.