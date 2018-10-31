«Хуже, чем сейчас, уже точно не будет»: семь наивных вопросов кировчан о «мусорной» реформе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-31T13:47:53+03:00

Эксперт «Комсомолки» популярно рассказывает о том, как будут решаться проблемы транспортировки и хранения мусора в регионе

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С 1 января 2019 года система обращения с отходами в Кировской области кардинально изменится. Напомним, в регионе будет введен новый «мусорный тариф», также начнет использоваться новая схема сбора, транспортировки и хранения отходов. На данный момент все детали нововведений тщательно продуманы.

Сколько кировчане будут платить по новому «мусорному» тарифу? Как будет решаться проблема заваленных отходами контейнерных площадок? Что может помешать работе новой схемы обращения с мусором? Постоянный эксперт «Комсомолки», депутат Кировской городской думы, зампред комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности Михаил Шихов отвечает на самые важные вопросы.

1. Как сильно «мусорный» тариф ударит по карману?

Несмотря на то, что тариф до сих пор не утвержден, общественники уже пытаются подсчитать, насколько большой будет новая цифра в квитанциях кировчан. Они уже озвучили минимальную цифру: 126 рублей с человека.

- Во-первых, пока тариф не утвержден на уровне региона, говорить о его размерах бессмысленно, - рассказал Михаил Шихов. - Никто не возьмется утверждать, будем мы платить по 126 рублей или цифра изменится в большую или меньшую сторону. Во-вторых, закон позволяет рассчитывать тариф по-разному. Возможно, в Слободском, Кирово-Чепецке и еще шести городских округах сумма будет рассчитываться по размерам жилплощади, а на всей остальной территории региона - по количеству жильцов. Возможно, и здесь процесс будет разделен.

2. Кто займется транспортировкой отходов?

Вся территория Кировской области будет разделена на несколько крупных «лотов», в каждом будет работать конкретный подрядчик. В каждый из этих «лотов», то есть в целый ряд районов, придет своя компания.

- В правительстве и в «Куприте» понимание процесса придет только по итогам торгов, - подчеркнул эксперт. - Куприт», судя по всему, оставит за собой юго-восточный «лот», 30% от всего объема мусора, производимого регионом. На юго-западный лот, кстати, заявилась КДУ-3. Вообще, практически на каждый из четырех «лотов» уже нашлись желающие компании.

С 1 января 2019 года контейнеры передадут в собственность УК. Фото: Архив «КП»

3. Что будет с заваленными мусором контейнерными площадками?

Мусорных контейнеров в Кирове, судя по жалобам жителей в соцсетях, не хватает - что уж говорить о малых городах и селах? Пока что в законе нет четкой инструкции по работе с площадками для сбора мусора.

- Сейчас контейнеры принадлежат транспортным компаниям, - рассказал Михаил Викторович. - Но уже с 1 января их должны предоставить управляющие компании, либо собственники контейнерных площадок. Что с этим будут делать сами УК? Все, что потребуется и будет удобно - покупать контейнеры или, быть может, брать их в аренду. В любом случае, подарков УК никто делать не будет. «Куприт» теперь напрямую работает с населением, мусор будет вывозиться в срок и в нужном объеме. Если отходы не вывозятся неделями, жителям не придется обивать пороги УК и инстанций, решать проблему можно будет сразу через регионального оператора.

4. Когда в Кирове станет чисто?

Сейчас областная столица действительно завалена мусором. В соцсетях каждый день появляется несколько новых сообщений о переполненных баках, новых несанкционированных свалках и прочих подобных ЧП.

- Город будет очищен в самом начале нового года, возможно, в первых числах января, - поделился эксперт. - Четыре новых шведских мусоровоза уже закуплены и на днях их привезут в Киров, а в начале декабря у нас появятся еще семь новых мусоровозов, произведенных в Италии. Надеюсь, УК успеют в срок предоставить контейнеры и организовать площадки, решат все эти вопросы. Так что в Кирове будут чистота и покой!

5. Что будет с контейнерами в районах?

В малых городах и селах ситуация с мусором обстоит хуже. Пока что с уверенностью можно говорить лишь о том, что повсеместно будут определены специальные площадки для накопления отходов и техника будет вывозить мусор.

- Хуже, чем сейчас, уже не будет, - подчеркнул эксперт. - Наоборот, система постепенно будет налажена. Уже сейчас выбираются места для мусорных площадок, а контейнеры проходят инвентаризацию. За всеми площадками будут следить, люди будут знать, куда приносить мусор. Некоторые районы и деревни труднодоступны для проезда транспорта, а в некоторых доступен сбор по времени, когда мусоровоз будет приезжать в конкретные даты и время.

Старая свалка в Костино переполнена, а новая в Осинцах еще не достроенаФото: Денис КОМАРОВ

6. Что может помешать ходу «мусорной» реформы?

До сих пор не решена судьба полигона в Осинцах. Свалка в Костино переполнена и уже не должна использоваться, а на новом полигоне введена в строй только часть запланированной площади.

- Вторая карта полигона в Осинцах будет весьма недешевой, - рассказал Шихов. - Потребуется едва ли не 600 миллионов рублей. Первая часть полигона уже построена, ее объемов хватит на один-два года работы новой схемы по обращению с отходами. Если все-таки удастся ввести в действие и вторую карту, то проблема транспортировки и хранения мусора в Кировской области будет решена на ближайшие 8-9 лет.

7. Почему полигон в Осинцах до сих пор не достроен?

Новый полигон уже несколько лет остается предметом активных споров. Сначала против его застройки бастовали жители Слободского района, опасавшиеся за экологию родных мест. Когда стало ясно, что ущерба природе полигон в Осинцах не нанесет, у него появился новый «противник».

- Аэроклуб ДОСААФ внезапно всерьез обеспокоился судьбой полигона, - рассказал эксперт. - Они побоялись птиц, которые якобы могут слететься на мусор и помешать полетам. Сейчас вопрос решается через суд. Если решение будет принято в пользу ДОСААФ, вторую карту полигона в Осинцах не смогут ввести в действие и опасность мусорного коллапса станет не призрачной, а вполне реальной.

В ДОСААФ боятся птиц, которые могут слететься на полигон и затруднить полеты аэроклуба. Фото: yamalpro.ru

ЗА КАДРОМ

- У ДОСААФ под руководством Рыбкина есть аэроклуб под руководством Иванцова, - поделился с «Комсомолкой» эксперт. - У Иванцова, в свою очередь, нет лицензии на образовательную деятельность. Они людей выбрасывают на парашютах с вышедшим сроком эксплуатации, нарушают правила работы аэродрома. У них стоит, например, старый болгарский самолет «Веспа», но нет разрешения на его работу.

По словам Михаила Шихова, полигон в Осинцах должен начать работу 1 января 2019 года. Ровно в этот же день заканчивается лицензия на деятельность аэродрома ДОСААФ. Будет ли она продлена, до сих пор неясно.

- Региональные власти уже предлагали им поставить самолеты в «Победилово», но такой вариант не был принят, - поделился Михаил Шихов. - На мировое соглашение в ДОСААФ идти не хотят. Они выдвигают любые претензии, лишь бы остаться при своем. Что за «опасность слета птиц» на мусорный полигон, которая может помешать их работе? Ученые из института пушнины уже доказали, что этого не будет происходить, но на попятную в ДОСААФ не идут.

Примечательно и то, что гораздо ближе, чем полигон в Осинцах, к аэродрому ДОСААФ расположены небезызвестные зверохозяйство и мясокомбинат - они, по словам эксперта, как раз могут представлять реальную опасность для работы аэродрома.

- А вот к тем двум предприятиям у ДОСААФ претензий нет, - рассказал Михаил Шихов. - Дружат они! А со здравым смыслом, судя по всему, не дружат. Позавчера Иванцов додумался подать иск против действия первой карты полигона в Осинцах, которая, напомним, уже готова к работе. Претензия в том, что карту не согласовали с ним. Все его действия - сплошной злостный умысел.

К слову, «Комсомолке» с представителями ДОСААФ пообщаться не удалось.

Итак, спор по строительству полигона в Осинцах решит судьбу «мусорной» реформы. Либо все пойдет по плану, и регион практически на целое десятилетие забудет об этой проблеме, либо все усилия уйдут в никуда. Каков будет итог? Покажут время и решение суда.