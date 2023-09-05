Продолжаются ремонты в кировском ОДНТ и центре «Семья»

Подрядчик уже заменил часть полов. Фото: kirovreg.ru

К концу следующей недели завершат ремонт центра культурно-творческого развития «Семья» на улице Ленинградской - филиала областного дома народного творчества (ОДНТ).

В здании центра уже заменили полы в фойе и малом зале, а полы в большом зале и на балконе покрыли лаком.

Фасад здания самого ОДНТ ремонтируют с июля. За 30 миллионов рублей утеплят стены, заменят окна и двери, смонтируют новое освещение. За лишние 7 миллионов обновят и систему пожарной безопасности.

Работы приурочили к грядущему 650-летию города, - уточняет зампред кировского правительства Светлана Шумайлова.

Фасад центрального госархива тоже преобразится к юбилею Кирова.