Фасад кировского ОДНТ отремонтируют за 30 миллионов рублей

Подрядчик уже ставит строительные леса. Фото: vk.com/cultura43

Фасад здания областного дома народного творчества (ОДНТ) капитально отремонтируют. На это дали 30 миллионов рублей из региональной казны. Работы приурочат к юбилею Кирова, который пройдет в следующем году.

Подрядчик уже ставит строительные леса. Стены здания утеплят, окна и двери - заменят. Плюсом на фасаде смонтируют новую подсветку, - сообщили в министерстве культуры Кировской области.

Кроме того, 7 миллионов рублей уйдет на обновление системы противопожарной безопасности ОДНТ.

Ранее в Кирове начали реставрировать здание Герценки.