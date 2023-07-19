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НовостиОбщество19 июля 2023 6:01

Фасад кировского ОДНТ отремонтируют за 30 миллионов рублей

Еще 7 миллионов дадут на противопожарную безопасность
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подрядчик уже ставит строительные леса. Фото: vk.com/cultura43

Подрядчик уже ставит строительные леса. Фото: vk.com/cultura43

Фасад здания областного дома народного творчества (ОДНТ) капитально отремонтируют. На это дали 30 миллионов рублей из региональной казны. Работы приурочат к юбилею Кирова, который пройдет в следующем году.

Подрядчик уже ставит строительные леса. Стены здания утеплят, окна и двери - заменят. Плюсом на фасаде смонтируют новую подсветку, - сообщили в министерстве культуры Кировской области.

Кроме того, 7 миллионов рублей уйдет на обновление системы противопожарной безопасности ОДНТ.

Ранее в Кирове начали реставрировать здание Герценки.