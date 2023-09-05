Миллион 800 тысяч рублей задолжали кировчане за свет и тепло

25 рейдов по неплательщикам совершили «Т Плюс» и приставы

За август 664 должника в Кирове остались без электричества. Это результат 25 рейдов «Т Плюса» и приставов.

Так, неплательщику из дома на улице Тургенева отключили свет, плюсом арестовали его имущество. Тогда мужчина погасил задолженность. Другой пример - должники с улицы Калинина, у которых арестовали телевизоры.

На конец августа жители региона задолжали за электричество и тепло более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Кстати о долгах. «Топ» неплательщиков по Кирову возглавляют жильцы домов на улицах Казанской, Орджоникидзе и Герцена.