Рейтинг должников в Кирове возглавили жильцы домов на улицах Казанской, Орджоникидзе и Герцена

За долги могут отключать коммунальные ресурсы, арестовывать имущество и счета Фото: Рамиль Галиев

По данным на май 2023 года, по-прежнему не во всех домах жильцы своевременно платят за тепло. Рейтинг должников составил Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Так, в самом Кирове худшими по платежной дисциплине оказались дома на улицах Казанской, 66б, Орджоникидзе, 12 (Нововятск), Герцена, 22/1, Стахановской, 29, Власовской, 1, Калинина, 59а, Тарасовской, 5, Молчановской, 14 и в переулке Гирсовском, 42.

А в Кирово-Чепецке на верхних строчках рейтинга оказались здания по улицам Пушкина, 1 и 20/1, Комиссара Утробина, 18, Калинина, 19, Кооперативной, 53, Луначарского, 29 и 31, а также по проспекту Мира, 23.

При накоплении долгов гражданам грозит начисление пеней. Могут отключать свет и горячую воду, арестовывать имущество, удерживать деньги с зарплаты, арестовывать счета, включая кредитные и ипотечные.