Кафе, магазины и лыжная база: в Кировской области продают недвижимость должников

На торги выставили лесопильный цех г. Омутнинск. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кировской области на продажу выставлены 79 арестованных объектов недвижимости. Это имущество должников, которое выставили на принудительную реализацию. Все объекты находятся в разных районах области. Среди них есть и специализированная недвижимость. К примеру, в Кирове продают кафе на улице Уральской за 9 миллионов рублей, а в Омутнинске на реализацию выставлен целый лесопильный цех более чем за один миллион рублей. Самый дешевый объект - это здание пекарни за 67 тысяч рублей в селе Лазаревское.

Управление Федеральной Службы судебных приставов по Кировской области опубликовало список продаваемого имущества:

- Кафе, г. Киров, ул. Уральская, д. 7, стоимость 9000000 рублей;

- Кафе, Верхнекамский район, п. Рудничный, ул. Орджоникидзе, д. 29, стоимость 2276000;

- Лыжная база, г. Киров, Нововятский район, ул. Гагарина, д. 4А, стоимость 2696666,67;

- Цех по производству деревянной тары, помещение склада, помещение столярного цеха, г. Советск, ул. Энгельса, д. 182, стоимость 6489000;

- Универмага, Верхнекамский район, пгт Светлополянск, ул. Дзержинского, д. 19, стоимость 1653000;

- Пекарня, Уржумский район, с. Лазаревское, ул. Мира, стоимость 67000;

- магазин и земельный участок, пгт Юрья, ул. Советская, д. 34, стоимость 664000;

- магазина и земельный участок, Вятскополянский район, д. Сосмак, ул. Труда, д. 2/1, стоимость 362000;

- Здание теплой стоянки, Верхнекамский район, пгт Светлополянск, стоимость 142000;

- Лесопильный цех, г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 148, стоимость 1013000.

Ознакомиться с полным списком выставленного на продажу имущества можно на сайте tu18.rosim.ru, а также задать вопросы по телефону 8 (8332) 38-51-88.