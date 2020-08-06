Кировские судебные приставы выставили на торги десять садовых участков

Десять садовых участков находятся на реализации ФСПП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В управлении службы судебных приставов по Кировской области сообщили, что на торги выставлены десять садовых участков. Ранее они находились в собственности жителей области, которые не смогли погасить задолженности. Теперь их имущество будет принудительно реализовано на торгах.

Список садовых участков выставленных на продажу:

1. Садовый участок СДТ «ЛЮБИТЕЛЬ» ТЭЦ-5, стоимость 92500 рублей.

2. Садовый участок 383 кв.м. в Кирово-Чепецком районе, стоимость 79000 рублей.

3. Садовый участок, Слободской район, д. Стулово, территория СДТ «Энергетик-2», стоимость 65000 рублей.

4. Садовый участок, г.Кирово-Чепецк, СДТ № 3 «ЮЖНОЕ». Стоимость 31300 рублей

5. Садовый участок, г. Советск, территория СУ № 3 г. Советск, стоимость 9000 рублей.

6. Садовый участок, г. Киров, СДТ «ПРОГРЕСС», стоимость 54000 рублей.

7. Садовый участок, Кирово-Чепецкий район, СДТ №6 «СТРОИТЕЛЬ», стоимость 84068,13 рублей.

8. Садовый участок, г. Кирово-Чепецк, СДТ № 3 «ЮЖНОЕ», стоимость 29550 рублей.

9. Садовый участок, Нововятский район г. Киров, СДТ «РУЧЕЕК», стоимость 37000 рублей.

10. Садовый участок, Кирово-Чепецкий район, СТД. «МЕРКУРИЙ», стоимость 53000 рублей.

Ознакомиться с дополнительной информации можно на официальном сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области, а также по телефону (8332) 38-51-88.