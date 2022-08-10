Из-за долгов УК жителей многоэтажки в Кирове лишили газа и горячей воды

Жители не могут готовить дома еду и мыться. Фото: ОНФ

В Кирове из-за долгов УК в многоэтажном доме на Мопра, 60 уже почти месяц нет газа и горячей воды. Поэтому жители не могут ни приготовить еду, ни сходить в душ, сообщают активисты ОНФ.

Подачу ресурса в многоэтажку приостановили 19 июля. Все из-за долгов управляющей организации, которая задолжала за газ в этом доме 160 тысяч рублей. При этом жильцы регулярно оплачивали квитанции. Теперь они опасаются, что в их квартирах осенью и зимой не будет еще и отопления.

Выяснилось, что общая сумма долгов УК составила 11 млн рублей. Из-за этого организацию могут вскоре признать банкротом: соответствующий иск есть на сайте Арбитражного суда.

В связи с сложившейся ситуацией, активисты ОНФ направили в прокуратуру обращение. А еще призвали жильцов дома платить за ресурс газоснабжающей организации напрямую.