Кировчанин заплатил 100 тысяч за коммуналку

Один должник остался без жилья, другой все же успел заплатить Фото: Даниил ОПАРИН

В июле 2023 года кировские суды рассмотрели два дела на должников за коммуналку. Одного из них теперь переселят в жилье меньшей площади, - сообщает кировский «Т Плюс».

Другой должник, чтобы избежать выселения из муниципальной квартиры, все же заплатил за ЖКУ. Сумма набежала солидная - 100 тысяч рублей. Но его, по крайней мере, теперь не выселят.

К слову, один из первых случаев выселения за долги в Кировской области был в 2020 году: из отдельного жилья мужчину «перевели» в комнату коммунальной квартиры.

Ранее двух граждан, задолжавших за свет, оставили без электричества и телевизоров.