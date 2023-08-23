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НовостиОбщество23 августа 2023 13:31

Кировчанин заплатил 100 тысяч за коммуналку

Должник решил избежать выселения
Петр МАКСИМОВ
Один должник остался без жилья, другой все же успел заплатить

Один должник остался без жилья, другой все же успел заплатить

Фото: Даниил ОПАРИН

В июле 2023 года кировские суды рассмотрели два дела на должников за коммуналку. Одного из них теперь переселят в жилье меньшей площади, - сообщает кировский «Т Плюс».

Другой должник, чтобы избежать выселения из муниципальной квартиры, все же заплатил за ЖКУ. Сумма набежала солидная - 100 тысяч рублей. Но его, по крайней мере, теперь не выселят.

К слову, один из первых случаев выселения за долги в Кировской области был в 2020 году: из отдельного жилья мужчину «перевели» в комнату коммунальной квартиры.

Ранее двух граждан, задолжавших за свет, оставили без электричества и телевизоров.