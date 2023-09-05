В Урванцево начали асфальтировать улицу Дмитрия Козулева

Общая протяженность всех построенных участков составляет более километра. Фото: киров.рф

В ЖК «Знак» в Урванцево продолжается строительство пешеходной улицы и трех участков дорог. Подробности рассказали в администрации Кирова.

Так, подрядчик начал асфальтировать улицу Дмитрия Козулева. Планируется, что до конца недели на участке протяженностью 460 метров будет уложено покрытие. Ранее специалисты провели выемку грунта и перекладку коммуникаций. Работы идут по графику, без опозданий. Отметим также, что проект предусматривает строительство двухполосной дороги.

В администрации напомнили: длина всех построенных участков составит более километра. Пешеходную зону выложат брусчаткой. Предусмотрены также велодорожки.

Добавим, что все работы идут в дневное время, поскольку участки расположены рядом с жилыми домами.