Подрядчику нужно еще две недели на тротуар по улице Ивана Попова

Бригады асфальтируют участок от Воровского до Калинина. Фото: киров.рф

В Кирове благоустраивают пешеходные зоны по улице Ивана Попова. Работы идут на участке от Воровского до Щорса.

Подрядчик - ГДМС. Сейчас бригады асфальтируют отрезок от Воровского до Калинина.

Тротуары будут сделаны и с четной, и с нечетной стороны, - сообщают в мэрии. Пока заасфальтировали 40% улицы, на остальных участках ставят бордюры и готовят основание под асфальт.

ГДМС заверяет, что завершит работы к середине сентября. Тротуары делают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Тротуары приводят в порядок и по улицам Упита, Монтажников, Октябрьскому проспекту, Ленина (Лянгасово).