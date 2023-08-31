Куски ремонтируемых в Кирове тротуаров зачем-то отдают под парковки и дороги

У активистов много вопросов к проектировке работ. Фото: t.me/urban_vyatka

У кировских активистов вновь возникли вопросы к тому, как мэрия проектирует работы по федеральным программам и нацпроектам.

Так, на улице Мира по федеральному проекту ФКГС «забыли» сделать часть тротуара напротив 39-го дома: сохранили газон и парковку, из-за чего люди вынуждены обходить по придомовой территории.

Похожая ситуация по улице Риммы Юровской, у дома 11б. Недавно сделанный тротуар упирается в парковку, которая находится на городской территории.

Фото: t.me/urban_vyatka

Еще одно проблемное место - нечетная сторона улицы Свободы от Профсоюзной до Советской (путь к садикам, школе и поликлинике). Здесь тротуар прерывается парковкой и подпорной стенкой сразу в трех местах.

- Администрация Кирова снова показала, для кого создается инфраструктура на улицах, - пишут авторы сообщества «Урбанистика на Вятке». - Для автомобилистов. Чистая халатность и неуважение к жителям города.

Частная версия редакции «КП - Киров» такова: работы просто спроектировали, не подумав. Как это было с восстановлением озеленения ремонтируемого Студенческого проезда, которого уже не случится.