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НовостиОбщество14 августа 2023 15:10

Тротуар в Кирове не ремонтировали 40 лет, но будут

Тротуар на улице Ивана Попова в Кирове сделают впервые за 40 лет
Петр МАКСИМОВ
Три участка готовят к приемке, один доремонтируют, еще один начинают делать. Фото: киров.рф

Три участка готовят к приемке, один доремонтируют, еще один начинают делать. Фото: киров.рф

23 тротуара приводят в порядок в Кирове по федеральной программе ФКГС.

Сейчас к приемке готовят участке по улицам Монтажников, Мира и Риммы Юровской. На Кольцова осталась малая часть работ: на следующей неделе подрядчик начнет укладывать щебень и асфальтировать дорожки, - сообщают в мэрии.

Начали ремонтировать и улицу Ивана Попова: демонтируют старое покрытие, ставят бордюры. Здесь тротуары расположены на разной высоте, они не ремонтировались 40 лет.

Работы разобьют по участкам из-за большой длины тротуара. Ремонтировать будут от перекрестка до перекрестка. Однако полноценный ремонт завершат лишь в следующем году.