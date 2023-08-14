Тротуар в Кирове не ремонтировали 40 лет, но будут

Три участка готовят к приемке, один доремонтируют, еще один начинают делать. Фото: киров.рф

23 тротуара приводят в порядок в Кирове по федеральной программе ФКГС.

Сейчас к приемке готовят участке по улицам Монтажников, Мира и Риммы Юровской. На Кольцова осталась малая часть работ: на следующей неделе подрядчик начнет укладывать щебень и асфальтировать дорожки, - сообщают в мэрии.

Начали ремонтировать и улицу Ивана Попова: демонтируют старое покрытие, ставят бордюры. Здесь тротуары расположены на разной высоте, они не ремонтировались 40 лет.

Работы разобьют по участкам из-за большой длины тротуара. Ремонтировать будут от перекрестка до перекрестка. Однако полноценный ремонт завершат лишь в следующем году.