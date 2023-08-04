На Мира и Монтажников в Кирове делают тротуары

Один из этих участков - крупнейший среди ремонтируемых в этом сезоне. Фото: киров.рф

В Кирове продолжают ремонтировать тротуары.

Объект на улице Мира почти готов, как и тротуары на аллее (от Ломоносова до Сормовской). Это одна из самых крупных пешеходных зон, ремонтируемых в этом сезоне по проекту ФКГС. Здесь также смонтировали освещение, а осенью обещают поставить скамейки и урны. Даты озеленения не уточняются.

Работы завершают и на улице Монтажников: здесь уже готово новое покрытие тротуара.

Ремонты продолжаются на улицах Кольцова, Попова, Сормовской, а также в Костине и Лянгасове, - сообщают в мэрии.