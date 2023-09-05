В поселке Ленинское отремонтировали центральную улицу

Общая протяженность участка составила более 460 метров. Фото: kirovreg.ru

В поселке Ленинское Шабалинского района закончился ремонт улицы Советской. Подробности сообщили в правительстве Кировской области.

Ремонт прошел на участке общей протяженностью более 460 метров. Работы проводились в рамках «дорожного миллиарда». В рамках контракта дорожники отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, установили недостающие бордюры и новый лестничный марш, отрегулировали высотное положение колодцев. Специалисты также нанесли разметку на проезжую часть. Все работы завершились в установленный срок.

Как отметили в правительстве, улица Советская - центральная в поселке Ленинское. Жители уже давно возмущались ее состоянием и проголосовали за этот участок в ходе опроса о ремонте дорог в рамках «дорожного миллиарда».

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