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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:10

31 бюджетное место в кировском вузе досталось бойцам СВО и их детям

Участники спецоперации прошли по квоте
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Квоту ввели с нового учебного года

Квоту ввели с нового учебного года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники специальной военной операции и их дети с нынешнего учебного года могут пользоваться льготой - поступать в высшие учебные заведения по специальной государственной квоте.

Всего по стране этим правом воспользовались почти 8 500 человек, - сообщают в правительстве Кировской области.

В Вятский государственный университет по квоте приняли 31 человека. Больше всего - на направления информатики и вычислительной техники, педагогики, лингвистики, экономики, юриспруденции, менеджмента, гос- и муниципального управления.

Оформить льготы бойцам СВО и их детям помогают, в частности, в фонде «Защитники Отечества».