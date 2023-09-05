31 бюджетное место в кировском вузе досталось бойцам СВО и их детям

Квоту ввели с нового учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники специальной военной операции и их дети с нынешнего учебного года могут пользоваться льготой - поступать в высшие учебные заведения по специальной государственной квоте.

Всего по стране этим правом воспользовались почти 8 500 человек, - сообщают в правительстве Кировской области.

В Вятский государственный университет по квоте приняли 31 человека. Больше всего - на направления информатики и вычислительной техники, педагогики, лингвистики, экономики, юриспруденции, менеджмента, гос- и муниципального управления.

Оформить льготы бойцам СВО и их детям помогают, в частности, в фонде «Защитники Отечества».