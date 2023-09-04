Школу и спортшколу отремонтируют в Котельничском районе

Деньги на замену кровли и окон заложат в бюджете-2024. Фото: kirovreg.ru

80-летнее здание школы № 3 в Котельниче начнут ремонтировать: заменят кровлю и окна. Деньги должны выделить в 2024 году, о чем «Комсомолка» и сообщала ранее. Вместе с котельничскими властями над вопросом будет работать зампред кировского правительства Светлана Шумайлова.

Кроме того, в Котельниче вскоре начнут строить и новую школу: средства выделены.

Правительственная делегация побывала и в других поселениях Котельничского района. Отдельно губернатор Соколов рассказывает о Ленинской Искре.

- Для многих название поселка было синонимом коммунальной беды, - заявил глава региона. - Изношенность водопровода составляла 90%. Застарелую проблему удалось решить: практически полностью заменили трубы и насосы.

Здесь расположена спортшкола, которую тоже нужно развивать: есть гостиница на 104 места, столовая, стрельбище, лыжная база и столовая, здесь проводят сборы дети из Москвы, «Нижнего» и Сыктывкара. Но здание пора ремонтировать, а базу - расширять. По мнению Соколова, тут нужен тир.