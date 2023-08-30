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НовостиОбщество30 августа 2023 16:03

Третью котельничскую школу обещают отремонтировать в 2024-м

Здание построили в начале 40-х, а пристрой - в 70-х
Петр МАКСИМОВ
Пора менять кровлю и окна. Фото: kirovreg.ru

Пора менять кровлю и окна. Фото: kirovreg.ru

Школу № 3 города Котельнича за каникулы привели в порядок: выполнен косметический ремонт кабинетов и коридоров.

Однако зданию больше 80 лет (оно построено аккурат перед ВОВ), а пристрою - «всего» под 50. Нужен более глобальный ремонт с заменой кровли и окон.

Губернатор Соколов поручил местным властям и министерству образования региона «проработать вопросы организации ремонта школы на 2024 год». Сейчас как раз начинают формировать областной бюджет-2024 - надо запланировать работы и предусмотреть их финансирование.

В третьей котельничской школе открыты «Точка роста» и образовательный центр естественнонаучного и технологического профиля.