Третью котельничскую школу обещают отремонтировать в 2024-м

Пора менять кровлю и окна. Фото: kirovreg.ru

Школу № 3 города Котельнича за каникулы привели в порядок: выполнен косметический ремонт кабинетов и коридоров.

Однако зданию больше 80 лет (оно построено аккурат перед ВОВ), а пристрою - «всего» под 50. Нужен более глобальный ремонт с заменой кровли и окон.

Губернатор Соколов поручил местным властям и министерству образования региона «проработать вопросы организации ремонта школы на 2024 год». Сейчас как раз начинают формировать областной бюджет-2024 - надо запланировать работы и предусмотреть их финансирование.

В третьей котельничской школе открыты «Точка роста» и образовательный центр естественнонаучного и технологического профиля.