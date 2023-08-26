В Кировской области появляются и развиваются центры дополнительного образования

В сентябре 2023 года в школах региона откроются еще 62 «Точки роста». ФОТО: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается реализация нацпроекта «Образование». С его помощью юные жители региона, особенно сельской местности и малых городов, могут получать дополнительные знания и востребованные профессии. В рамках проекта в школы поставляется современное оборудование и создаются центры образования, а также ремонтируются уже существующие.

229 «ТОЧЕК РОСТА»

Так, в сентябре 2023 года в школах региона откроются еще 62 «Точки роста». Это современные образовательные пространства, оснащенные необходимым для получения знаний высокотехнологичным оборудованием. Сами учебные заведения ремонтируют в соответствии с дизайн-проектами.

Например, такой центр откроется в школе села Ершовка Вятскополянского района. В образовательном учреждении заменили окна и двери, выровняли и покрыли линолеумом полы, покрасили стены и оформили их фирменными логотипами нацпроекта «Образование».

На уроках с детьми проводят различные лабораторные опыты. ФОТО: kirovreg.ru

В школе села Каринка Кирово-Чепецкого района, принявшей участие в проекте, также провели соответствующий ремонт. В учебное заведение также поступили цифровые лаборатории по физике, химии, экологии и биологии, ноутбуки, многофункциональные устройства, микроскопы.

- Возможность участия в национальном проекте «Образование» - огромный стимул и подспорье в работе для педагогов, большие возможности для учеников, - поделилась директор каринской школы Галина Шаляпина.

Все работы завершатся к 1 сентября. Всего в новом учебном году в Кировской области будет уже 229 таких центров.

ИЗУЧАЮТ ПРИРОДУ И ВЫРАЩИВАЮТ МИКРООРГАНИЗМЫ

Такие центры образования уже давно доказали свою эффективность. Благодаря им ученики обычных сельских школ могут осваивать новые технологии и использовать современное оборудование наравне с городскими учебными заведениями, и не отставать от них.

Так, в селе Павлово Пижанского района уже год функционирует «Точка роста». Центр активно задействован в учебном процессе. В нем проходят уроки, занятия по дополнительным программам: «Робототехника», «Культура здоровья», «Увлекательный мир химии», «Учусь создавать проекты». А в период работы летнего оздоровительного лагеря для детей работает кружок «Удивительный микромир».

Помимо «Точек роста», в Кировской области создают и другие центры образования. ФОТО: kirovreg.ru

На уроках с детьми проводят различные лабораторные опыты. Так, например, школьники сумели вырастить рачков Artemia Salina, впервые описанных Карлом Линнеем еще в 1758 году – более 200 лет назад. Цисты (временные формы существования одноклеточных организмов – Ред.) рачков можно найти в наборе цифровых микроскопов.

- Ребята очень заинтересованы в таких занятиях, многие приносят из дома насекомых, которых им бы хотелось рассмотреть. У нас уже собрана целая коллекция фотографий насекомых, фруктов, растений, которые удалось изучить и увидеть, - рассказала педагог Центра Анна Кислицына.

Добавим, что в кабинетах Центра установлены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, цифровые микроскопы и камеры, есть наборы ОГЭ по химии, образовательные конструкторы по робототехнике, многофункциональные устройства и ноутбуки. Все учителя прошли курсы повышения квалификации на базе Академии Минпросвещения России.

СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Помимо «Точек роста», в Кировской области в рамках нацпроекта создают и другие центры образования. Это IT-кубы, позволяющие получить новые востребованные профессии. Сейчас в нашем регионе существует три таких организации – в Котельниче, Вятских Полянах и Белой Холунице. Еще одну планируется создать в Кирсе, на базе Вятского торгово-промышленного техникума.

Сейчас в техникуме учатся 245 студентов. Они осваивают преимущественно рабочие профессии – электромонтер, сварщик, швея и так далее. Новый центр цифрового образования поможет развить существующие специальности и даст возможность получить дополнительное образование.

IT-куб будет работать по шести направлениям. Так, в библиотеке откроется куб программирования на языке Python, при этом саму библиотеку переместят в здание общежития, слегка изменив для удобства студентов график работы. Еще пять аудиторий появятся на втором этаже техникума, где ребята смогут обучиться навыкам разработки приложений, основам робототехники, системному администрированию, кибербезопасности и другим направлениям.

Согласно плану, IT-куб изначально будет работать как центр дополнительного образования и профориентации школьников. После этого учреждение получит лицензию на обучение таким специальностям, как системный администратор и специалист по робототехнике. Заинтересованность в таких сотрудниках уже есть – на градообразующем предприятии «Кирскабель».

Директор техникума Светлана Репина считает, что новый формат образовательного учреждения способствует повышению его престижа для жителей района и поможет сократить отток молодежи в возрасте 16-18 лет.

- Если здесь будет база, которая даст толчок для развития профессионального образования, есть шанс, что школьники старше 16 лет будут получать на базе техникума дополнительное образование, следовательно, оставаться на малой родине, - добавила она.