Помогает спасать жизни людей: больницы Кировской области получают новое оборудование

Новое оборудование помогает врачам в диагностике болезней и их лечении. Фото: kirovreg.ru

Арсенал больниц Кировской области продолжает пополняться новым и высокотехнологичным оборудованием. Оно помогает врачам в диагностике болезней и их лечении. Обновление техники проводится в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

УНИКАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Так в Центре онкологии и медицинской радиологии удалось полностью обновить оборудование. На данный момент в учреждение поступило уже 120 единиц медтехники. Все это позволяет вовремя выявить заболевание и контролировать процесс лечения пациента.

- За первые пять месяцев этого года мы провели уже более 510 тысяч исследований, что на 50 тысяч больше чем за аналогичный период прошлого года. И это не только первичная диагностика, большинство исследований проводятся, чтобы следить за ходом лечения и вовремя его корректировать при необходимости, - комментирует главврач центра Сергей Бакин.

В текущем году переоснащение учреждения продолжается. Центр уже получил новый аппарат ОФЭКТ/КТ, предназначенный для проведения радионуклидной диагностики пациентам со злокачественными новообразованиями. Пациенту вводят радиофармацевтический препарат, накапливающийся в костной ткани. Спустя некоторое время лекарство начинает излучаться, и благодаря аппарату можно просканировать все тело, регистрировать накопление вещества в костях и выявлять патологии. Отметим, что такие исследования уникальны для Кировской области и проводятся только в Центре онкологии и медицинской радиологии.

ПОЛУЧИЛИ ТЕХНИКУ ЗА 38 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Еще одна больница, регулярно получающая оборудование в рамках нацпроекта - Котельничская ЦРБ. За два года она уже получила 22 единицы медтехники на общую сумму более 38 миллионов рублей. Ее передали в ФАПы, врачебные амбулатории, детскую поликлинику и диагностическое отделение.

Так, например, новый рефрактометр позволяет проводить качественную диагностику здоровья глаз и подобрать средства контактной коррекции зрения. Еще одно важное приобретение - система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы. Аппарат УЗИ активно применяется для проведения точной диагностики в самых разных сферах: от акушерства до кардиологии.

Кроме того, недавно ЦРБ получила новый видеогастроскоп. Благодаря компактному размеру оборудования врачи могут проводить диагностику не только для взрослых, но и для детей. Эндоскопическая служба в текущем году пополнилась комплектом оборудования для диагностики заболеваний толстой кишки. Для обработки всего оборудования имеется специальная система мойки.

В кабинете функциональной диагностики ЦРБ появился современный электроэнцефалограф. Он умеет одновременно проводить мониторинг и запись электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, ЭКГ.

За два года Котельничская ЦРБ получила 22 единицы медтехники на общую сумму более 38 миллионов рублей. Фото: kirovreg.ru

ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Советская ЦРБ также обзавелась новым оборудованием. Так, учреждение получило оборудование для функциональной диагностики, офтальмологической, гинекологической и эндоскопической служб. Рентгенологическая служба пополнилась рентгеном, маммографом, флюорографом. Благодаря поставкам увеличились возможности ультразвуковой диагностики.

- Все это оборудование необходимо в ежедневной работе больницы, но без поддержки регионального и федерального правительства провести такое масштабное и комплексное обновление было бы невозможно, - комментирует главврач ЦРБ Елена Завьялова.

Новое оборудование задействовали в немалом количество обследований. Новый рентген сделал порядка 22 тысяч снимков, диагностику прошли более 10300 человек, УЗИ провели почти 3 тысячам пациентов.

В Советской ЦРБ благодаря новой технике диагностику прошли более 10 тысяч человек. Фото: kirovreg.ru

КСТАТИ

Отметим также, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регион не только поступает новое оборудование. В области открываются Центры амбулаторной онкологической помощи, которые позволяют проводить диагностику и некоторые виды лечения злокачественных новообразований на местах. Два таких учреждения открылись в 2022 году на базе Слободской ЦРБ и Больницы скорой медицинской помощи города Кирова. На сегодняшний день в Кировской области работают 6 учреждений этого типа.

Кроме того, в рамках проекта в регионе обновляется автопарк больниц. В текущем году в районы Кировской области поставили 70 новых машин. Ведутся капремонты медорганизаций в муниципалитетах и обновление сети ФАПов. В текущем году планируется построить 56 новых фельдшерско-акушерских пунктов.