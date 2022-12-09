В Котельническом районе без воды могут остаться десятки жителей

Жители Ленинской Искры и Юрьево могут остаться без воды из-за открытой траншеи. Фото: Народный фронт Кировской области

В поселке Ленинская Искра и селе Юрьево Котельнического района жители семи домов могут остаться без водоснабжения. Об этом информирует ОНФ Кировской области.

Осенью текущего года в поселке Ленинская Искра выкопали глубокие траншеи, чтобы переложить теплотрассу. Но работы затянулись, и уже больше месяца трубы находятся на открытом воздухе и могут промерзнуть. Тогда десятки людей рискуют остаться без воды.

К слову, у самой траншеи, глубиной 1,5 метра, нет никакого ограждения, и в темное время суток в нее может упасть любой человек. Узкие мостки, установленные для жильцов 4 домов, мало помогают - можно легко поскользнуться и травмироваться.

Похожая проблема в селе Юрьево. В сентябре текущего года рабочие выкопали траншею для ремонта водопровода, но возник новый прорыв.

После неоднократных обращений в администрацию, в ноябре коммуникации починили, но траншею не закопали. Из-за холодов трубы также могут лопнуть, и очередная авария оставит десятки людей без воды.

Народный фронт направил обращение в администрацию района. Если оперативной реакции не будет, общественники обратятся в прокуратуру.