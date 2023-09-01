1-я заправка IRBIS в Кирове: одним нравится качество, другим не нравятся цены

Это сеть из Татарстана. Фото: vk.com/azsirbis

В Кирове открылась первая автозаправка татарстанской сети IRBIS.

Место - перекресток улиц Воровского и Попова, у БЦ «Баско», где раньше располагалась АЗС другой сети.

По данным сообщества «Строим Киров», заказчиком было ООО «Капитал Прогресс», а подрядчиком - ООО СК «Медведь».

У АЗС сети IRBIS есть собственные готовые блюда и напитки.

В соцсетях мнения кировчан разделились. Одним очень понравилось качество топлива на этой заправке, другие пожурили сеть за высокие цены даже на этапе технического открытия.

Ранее власти пообещали кировчанам 30 автозаправок сети «Татнефть». Губернатор Соколов рассчитывает, что рост конкуренции даст снижение цен.