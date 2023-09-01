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НовостиАвто1 сентября 2023 15:33

1-я заправка IRBIS в Кирове: одним нравится качество, другим не нравятся цены

Автозаправку IRBIS открыли в центре Кирова
Петр МАКСИМОВ
Это сеть из Татарстана. Фото: vk.com/azsirbis

Это сеть из Татарстана. Фото: vk.com/azsirbis

В Кирове открылась первая автозаправка татарстанской сети IRBIS.

Место - перекресток улиц Воровского и Попова, у БЦ «Баско», где раньше располагалась АЗС другой сети.

По данным сообщества «Строим Киров», заказчиком было ООО «Капитал Прогресс», а подрядчиком - ООО СК «Медведь».

У АЗС сети IRBIS есть собственные готовые блюда и напитки.

В соцсетях мнения кировчан разделились. Одним очень понравилось качество топлива на этой заправке, другие пожурили сеть за высокие цены даже на этапе технического открытия.

Ранее власти пообещали кировчанам 30 автозаправок сети «Татнефть». Губернатор Соколов рассчитывает, что рост конкуренции даст снижение цен.