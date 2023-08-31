Еще на 24 улицах в Кирове появятся фонари

На этих участках до сих пор не было освещения. Фото: киров.рф

До конца сентября 2023 года в Кирове должны смонтировать освещение еще на 24 участках, которые до сих пор оставались без уличных фонарей.

Сейчас работы идут по двум муниципальным контрактам. Подрядчики ставят опоры, подвешивают кабели, монтируют светодиодные светильники, - отмечают в мэрии.

Светильники появятся на участках следующих улиц: Сетевой, Красносельской, Пролетарской, МОПРа (по переулку) в Нововятском районе; Луговой в Сосновом; Лесничество и между Спортивной и Гражданской в Лянгасове; Совхоз-1, Горной (по Парковому переулку); Советской в Чистых Прудах; Филатова; Цветочной в Новом, а также в проезде от улицы Песочной до слободы Рязанцевы и на 11 участках в Сиухине.