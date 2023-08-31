Еще двух древних ящеров нашли палеонтологи

Скелеты очень хорошо сохранились. Фото: ВПМ

В конце августа сотрудники Вятского палеонтологического музея всего за 4 дня раскопали сразу два скелета парейазавров, которые были найдены за лето.

- Хотим отметить очень хорошую сохранность обеих находок, - пишут палеонтологи. - Надеемся, в течение года один из них будет полностью препарирован. Желающие могут присоединиться через волонтерскую службу музея.

Судя по всему, оба скелета принадлежат дельтавятиям - древним парарептилиям.

Варианты имен для обеих находок уже есть, но их музей пока держит в секрете.

Палеонтологи благодарят волонтеров, помогавших в раскопках, а также тех, кто перевез монолиты с выкопанными скелетами по воде.

Ранее мы делились другой историей от палеонтологов: музею удалось восстановить облик еще одного древнего хищника.