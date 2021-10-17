В Киров привезли монолит с парейазавром, найденный палеонтологами

Находку взяли монолитом и доставили в музей спустя месяц. Фото: vk.com/vpmus

В Вятский палеонтологический музей привезли монолит с парейазавром, найденный под Котельничем во время раскопок. Причем это уже не первый. Об этом сообщает паблик учреждения.

По словам сотрудников музея, особенно хорошо сохранился хвост особи. Его и еще несколько костей экспедиция нашла в начале июня. Череп, к сожалению, разрушился, и остались только зубы, сообщают палеонтологи. Теперь останкам предстоит обработка в лаборатории.

Этой находкой для музея закрылся полевой сезон-2021. Однако, пишут сотрудники музея, впереди еще одно интересное событие - первый в истории учреждения опыт лабораторной препарации скелета ихтиозавра.