Koksharovia grechovi: кировские палеонтологи восстановили облик еще одного древнего хищника

Работа по научному описанию Koksharovia началась в 2018 году

Коллектив Вятского палеонтологического музея представил очередной уникальный экспонат. Это фигурка и фрагмент скелета кокшаровии - примитивного хищника, жившего на Земле миллионы лет назад. «Комсомолка» рассказывает, что это за зверь и как ученые восстановили его внешний вид.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В 1998 году сотрудник Котельничского палеонтологического музея (филиала Вятского палеомузея - ред.) Константин Грехов нашел несколько костей мелкой зверообразной рептилии. Дело было у деревни Нижняя Вотская. После препарации выяснилось, что это фрагменты челюстей и кости кисти неизвестного ранее хищника - тероцефала.

- Сначала скелет был в очереди в лаборатории, - рассказал «КП» - Киров» заведующий экспозиционно-выставочным отделом Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков. - Затем был на обработке. Это все требует времени. Работа по научному описанию Koksharovia началась в 2018 году. И это тоже был не быстрый процесс. И вот, все закончилось в прошлом году. Теперь мы готовы показать рептилию.

Увидеть кокшеровию в музее можно будет до апреля

В итоге коллективу авторов из Палеонтологического института РАН и вятского музея (Юлии Сучковой, Валерию Голубеву и Илье Шумову) удалось выделить новый род и вид тероцефалов. Это Koksharovia grechovi Sutschkova, Golubev et Shumov 2022. Само слово «кокшаровия» - отсылка к историческому названию Котельнича, в окрестностях которого и был найден скелет.

ЧТО ЗА ХИЩНИК

Тероцефалы - примитивные животные, у которых, тем не менее, были прогрессивные признаки, позднее перенятые млекопитающими. Тероцефалы населяли Землю примерно 250 миллионов лет назад, даже раньше динозавров. Вероятно, ближайшие «родственники» кокшаровия открыты в Южной Африке. К нам они могли мигрировать через «сухопутный мост».

Это уже восьмой вид тероцефалов, описанный с Котельничского местонахождения

Кокшаровия - некрупный хищник: череп длиной 13-14 сантиметров, удлиненная морда и клыки. Отдаленно напоминал маленькую собаку, только с расставленными в разные стороны лапами.

- Это уже восьмой вид тероцефалов, описанный с Котельничского местонахождения, - отметил Леонид Кавардаков.

КОТЕЛЬНИЧ - «СТОЛИЦА» ЯЩЕРОВ

Котельничское местонахождение - одна из самых изученных и богатых (разнообразных) по фауне данной группы животных точка. И даже не в пределах России, а в общемировых масштабах. Ранее здесь уже нашли (раскопали) множество парейазавров, дицинодонтов и других древних обитателей планеты.

Увидеть Koksharovia grechovi в экспозиции музея можно будет до апреля (пока вятская выставка не вернется из Москвы).