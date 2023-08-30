Студенческий проезд в Кирове асфальтируют

Капремонта дороги ждали давно. Фото: киров.рф

Продолжается капитальный ремонт Студенческого проезда, которого жители ждали много лет.

Сейчас на участке начали укладывать верхний слой асфальта. Мешают припаркованные на обочинах машины: кировчан просят не оставлять здесь авто, пока работы не завершат. А если погода позволит, то проезд сдадут уже в середине сентября.

Здесь уже поставили фонари и пешеходные светофоры, начали благоустраивать территорию. Напомним, из зелени появится только газон: снесенные деревья ничем не компенсируют.

Еще одна задача подрядчика - прочистить старую ливневку перед сдачей объекта, - отмечают в адмнистрации Кирова.

Работы идут по нацпроекту БКД.