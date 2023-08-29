Вожгальский маслосырзавод дважды проверили из-за загрязнения реки

На поверхности реки появилась белая пена. Фото: Народный фронт

25 и 28 августа инспекторы-экологи внепланово проверяли Вожгальский маслосырзавод. «Комсомолка» уже писала о загрязнении реки Быстрицы и о том, что именно местный МСЗ подозревают в этих происшествиях.

Из-за моратория на проверки в отношении завода пока применялись профилактические меры, - уточняют в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. К примеру, объявляли предостережение о недопустимости сброса неочищенных стоков. Была и встреча с учредителем и директором маслосырзавода. Но ничего не изменилось.

- Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру, - говорит и.о. министра Тимур Абашев. - Которая согласовала внеплановую проверку.

Рейды не закончены. О результатах проверок обещают сообщить отдельно.