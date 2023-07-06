Народный фронт подтвердил сообщения о загрязнении воды в Быстрице

На поверхности реки появилась белая пена. Фото: Народный фронт

Вода в реке Быстрице изменила цвет и приобрела едкий запах. Речь об участке реки в селе Вожгалы.

По данным Кировского отделения Народного фронта, такое происходит не в первый раз. Очередные изменения местные жители заметили 5 июля: на поверхности воды появилась пена. Люди уверены, что к загрязнению причастно местное предприятие. Говорят, что за месяц неочищенные стоки сбрасывали несколько раз.

Ранее об этой проблеме сообщили и в министерстве охраны окружающей среды. И.о. министра Тимур Абашев говорил, что к загрязнению может быть причастен Вожгальский маслосырзавод. Ранее предприятие уже предупреждали о недопустимости подобных нарушений.

- Сотрудники министерства уже дважды брали пробы воды, факт сброса стоков зафиксирован, - сообщают в Народном фронте. - Скоро будет готовы результаты анализов. Дождемся. Будем держать ситуацию на контроле.