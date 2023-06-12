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НовостиОбщество12 июня 2023 11:45

Жители Кировской области сообщили о загрязнении воды и заморе рыбы в Быстрице

Инспекторы минэкологии выехали на место для проверки информации
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
На момент осмотра река оказалась чистой. Фото: priroda_43

На момент осмотра река оказалась чистой. Фото: priroda_43

Кировчане пожаловались на загрязнение воды и замор рыбы в реке Быстрица. В субботу, 10 июня, инспекторы минэкологии выехали на место для проверки информации в Куменский район.

Как рассказал и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, на момент осмотра река оказалась чистой. Сброс грязных стоков в воду не зафиксирован.

- Пообщались с жителями, по их информации местное предприятие регулярно сбрасывает неочищенные стоки, - отметил Тимур Абашев в соцсетях. - Такая ситуация недопустима, необходимо зафиксировать нарушение, привлечь предприятие к ответственности. Для оперативной связи обменялись телефонами.

Кроме того, и.о. министра отметил, что в адрес Вожгальского маслосырзавода будет направлено предостережение о недопустимости таких нарушений. Контроль за работой предприятия планируют продолжить.