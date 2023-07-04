Вожгальский маслосырзавод может быть причастен к загрязнению Быстрицы

Вода в Вожгалах меняет цвет и запах. Фото: телеграм-канал Тимура Абашева

Жители Куменского района неоднократно жаловались на загрязнение реки Быстрицы в селе Вожгалы. Сбросы происходили периодически, поэтому сразу зафиксировать нарушения не удавалось.

В понедельник, 3 июля, эколог и общественный инспектор проверили акваторию реки.

- При осмотре участка водопользования Вожгальского маслосырзавода вода ниже выпуска имеет визуальные следы загрязнения и неприятный запах, - рассказал о проверке и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - Для проверки влияния сбрасываемых сточных вод отобраны пробы воды выше и ниже места сброса. В случае подтверждения загрязнения реки будем добавиться устранения нарушений.

Ранее предприятию уже направляли предупреждение о недопустимости таких нарушений.

«Комсомолка» также писала о компании «Регал», работу которой хотели остановить из-за загрязнения воздуха и сжигания отходов. Суд, однако, ограничился штрафом.