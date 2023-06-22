«Регал» оштрафовали, хотя кировские чиновники просили остановить работу предприятия

Предприятие оштрафовали за нарушения при уничтожении отходов. Фото: телеграм-канал Тимура Абашева

ООО «Регал» привлекли к ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Однако суд вместо запрета работы ограничился штрафом.

В марте 2023 года жители многократно жаловались на фанерное предприятие: на его площадке жгли древесные отходы. Прокурорская проверка выявила множество нарушений.

- В судебном процессе мы настаивали на приостановке деятельности предприятия на 90 суток, - написал в своем телеграм-канале и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - К сожалению, суд не согласился с нашими требованиями, ограничившись назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Тимур Энвильевич также написал, что проверки «Регала» продолжатся.

Ранее это предприятие уже уличали в сливе нефтепродуктов.