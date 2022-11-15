В Лянгасово предприятие сливает нефтепродукты в придорожную канаву

Сливаемые стоки не дошли до реки Чахловицы. Фото: vk.com/priroda_43

В Лянгасово предприятие сливало в канаву нефтепродукты. Об этом сообщили в Минохраны окружающей среды Кировской области.

На днях специалисты ведомства выехали на место по сообщению местных жителей: с территории ООО «Регал», фанерного комбината, в придорожную канаву сливали некую жидкость. Сотрудники министерства отобрали пробы и осмотрели место. По их словам, до реки Чахловица стоки не дотекли.

По результатам исследований выяснилось, что в канаву сливают загрязняющие вещества - нефтепродукты, фосфаты, сульфаты, хлориды и другие. Любой сброс отходов на землю запрещен законодательством. Предприятию направили предостережение, а материалы проверки передали в прокуратуру.