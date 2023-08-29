Кировчане собрали подарки школьникам Запорожья к 1 сентября

Машина с грузом помощи уходит сегодня утром. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области завершается акция поддержки семей из Веселовского района Запорожской области - нашей подшефной территории. Ее приурочили к 1 сентября, Дню знаний.

На сегодня кировчане собрали более 60 коробок тетрадей, альбомов, красок, карандашей, ручек, прочих канцтоваров. Машина с грузом помощи отправится из Кирова утром во вторник, 29 августа.

К акции присоединились многие школы, колледжи, детские сады из Кирова и районов Кировской области, органы власти, подведомственные структуры.

Организатором сбора было министерство образования региона.