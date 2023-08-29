Кировская область - 52-я в России по рынку труда

Аналитики оценили зарплаты, занятость и условия труда в субъектах РФ Фото: Андрей МИРЕЙКО

Самые успешные регионы по рынку труда в России за 2022 год - Москва, Питер. Аутсайдер - Ингушетия, - делятся данными в «РИА Рейтинге».

Эксперты, взяв данные Росстата, оценили зарплаты, условия труда, занятость и еще несколько показателей. Результат лидеров рейтинга - более 95 баллов из 100 возможных, аутсайдера - менее 7 баллов.

Кировской области аналитики насчитали 57,8 балла из 100. Место среди всех регионов - 52-е (из 85 возможных). Прирост баллов к 2021 году - 2,3.

Власти, напомним, ранее анонсировали выплаты грантов тем кировским школам, выпускники которых будут особенно успешны в ЕГЭ по математике и физике.