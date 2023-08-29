Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 4:30

Кировская область - 52-я в России по рынку труда

Ситуация за год несколько улучшилась
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Аналитики оценили зарплаты, занятость и условия труда в субъектах РФ

Аналитики оценили зарплаты, занятость и условия труда в субъектах РФ

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Самые успешные регионы по рынку труда в России за 2022 год - Москва, Питер. Аутсайдер - Ингушетия, - делятся данными в «РИА Рейтинге».

Эксперты, взяв данные Росстата, оценили зарплаты, условия труда, занятость и еще несколько показателей. Результат лидеров рейтинга - более 95 баллов из 100 возможных, аутсайдера - менее 7 баллов.

Кировской области аналитики насчитали 57,8 балла из 100. Место среди всех регионов - 52-е (из 85 возможных). Прирост баллов к 2021 году - 2,3.

Власти, напомним, ранее анонсировали выплаты грантов тем кировским школам, выпускники которых будут особенно успешны в ЕГЭ по математике и физике.