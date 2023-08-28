«Лексус» в Кирове врезался в ЛЭП: есть пострадавшие

Иномарку откинуло на ЛЭП после наезда на препятствие. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

13 ДТП зафиксировали в Кировской области за пятницу и выходные дни: один человек погиб, 15 получили травмы.

Одним из пострадавших оказался 22-летний житель Кирова. В субботу, 26 августа, он попал в аварию на улице Луганской, у дома № 53/2.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 23 часов 30 минут «Лексус», за рулем которого и был парень, наехал на препятствие, а после - врезался в опору ЛЭП. Пострадавших двое: травмы также получил его 34-летний пассажир.

Смертельное ДТП, напомним, случилось в Верхошижемском районе.