В Кировской области пьяный водитель вылетел в кювет: погиб пассажир

В результате погиб пассажир - 52-летний мужчина. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 27 августа, в Кировской области зафиксировали смертельное ДТП. В Верхошижемском районе пьяный водитель не справился с управлением.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в селе Косино в районе дома №18 по улице Кислицына. За рулем автомобиля «Форд Мондео» находился 41-летний мужчина.

В 01.30 иномарка вылетела в кювет и перевернулась. В результате погиб пассажир - 52-летний мужчина.

Напомним, что стало известно, в каких районах Кировской области чаще всего происходят ДТП с дикими животными.