Стало известно, в каких районах чаще всего происходят ДТП с дикими животными

Чаще всего происшествия фиксируют на загородных трассах в утреннее и ночное время. Фото: Александр РОГОЗА

В Кировской области 12 человек получили травмы в ДТП с дикими животными. В региональной Госавтоинспекции отметили, что чаще всего происшествия фиксируют на загородных трассах в утреннее и ночное время.

Всего же на территории области произошло 50 таких ДТП. Особенно осторожными водителям рекомендуют быть при движении по дорогам в следующих 11 районах: Уржумском, Юрьянском, Фаленском, Мурашинском, Советском, Слободском, Шабалинском, Оричевском, Афанасьевском, Верхошижемском и Яранском.

Кировчанам напоминают, что при встрече с диким животным нужно снизить скорость и остановиться, включить аварийную сигнализацию. Нельзя сигналить и пытаться ослепить зверя светом фар - он может побежать в сторону авто.